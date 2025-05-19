Трамп признался, что опечален новостью о выявленном у Байдена раке

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что у его предшественника Джо Байдена диагностировали рак простаты.

Глава Белого дома признался, что они с супругой опечалены этим известием. Дональд и Меланья Трамп выразили наилучшие пожелания Джил, супруге Джо Байдена, а ему пожелали скорейшего выздоровления.

О диагнозе Байдена стало известно в воскресенье, 18 мая. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента США, врачи обнаружили у Байдена рак простаты в агрессивной форме. При этом отмечается, что болезнь поддается лечению.

Ранее стало известно, что команда Байдена хотела усадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания.