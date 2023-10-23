Трамп рассказал о превращении Вашингтона в самую грязную и опасную столицу в мире
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Экс-президент пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом он обязательно наведет в городе порядок.
Бывший глава Соединенных Штатов отметил далеко не лучшие изменения в столице страны. По его мнению, она переполнена грязью и криминалом.
«Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», - подчеркнул Дональд Трамп в одной из социальных сетей.
Он считает, что Вашингтон необходимо вычистить и подвергнуть ремонту. Трамп пообещал, что в случае его избрания на пост президента, он обязательно займется этим вопросом.