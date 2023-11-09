Трамп: США близки к третьей мировой войне, как никогда в своей истории

Некомпетентные люди, которые стоят во главе Соединенных Штатов, могут привести государство к катастрофе.

Во время своего выступления в штате Флорида бывший американский лидер обвинил нынешнюю администрацию и ее главу в том, что они действуют крайне некомпетентно. Из-за этого страна подвергается очень большой угрозе.

«Надеюсь, что ошибаюсь. Это не прогноз, но мы никогда не были так близки к третьей мировой войне», - заявил экс-президент.

Его слова привело ТАСС. Дональд Трамп напомнил, что Байден из-за возраста не может связать и пары слов, но при этом ведет переговоры о ядерном оружии. Некомпетентность правительства отражается на общей международной обстановке, в том числе на Украине и Израиле. Трамп утверждает, что если бы стоял у руля страны, то никогда бы не допустил то, что происходит сейчас.