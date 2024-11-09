Трамп возвращает память: одиозный украинский нардеп Гончаренко* внезапно заговорил по русски

Украинского депутата Алексея Гончаренко* настолько, судя по всему, вогнала в шоковое состояние победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, что у него мгновенно пропали знания английского и мовы. Зато вернулись прекрасные знания великого и могучего русского языка.

Сразу напомним, еще пару-тройку недель назад, аккурат под занавес парламентских выборов в Грузии, Гончаренко якобы совсем не понимал жителя Тбилиси, поинтересовавшегося, что украинский нардеп среди ночи забыл в грузинской столице, и просил говорить с ним либо по-английски, либо исключительно на мове.

И тут произошло невозможное, депутат внезапно снова заговорил на русском языке. И не где-нибудь на кухне у себя дома, а записал видео в соцсетях, где публично поздравил Трампа с победой на выборах.

«Ну что, друзья, этой ночью мир изменился. Дональд трамп сумел выиграть выборы и снова станет президентом США», — на прекрасном русском языке обратился Гончаренко*.

Подписчики Гончаренко сразу же высмеяли депутата Верховной рады и отдали должное Дональду Трампу, сыронизировав, что миллиардер исцеляет и, по сути, «вернул Лёше знания великого и могучего русского языка».

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.