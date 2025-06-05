Стало известно, как Россия может ответить на атаку ВСУ по военным аэродромам
NYT: Россия может бомбардировками ответить на атаку ВСУ по аэродромам
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Мировое сообщество активно обсуждает возможный ответ России на атаки Украины по российским аэродромам. По информации газеты The New York Times (NYT), Москва готовится к масштабным бомбардировкам украинских городов и инфраструктуры.
Накануне ВСУ атаковали российские аэродромы в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Иркутской и Амурской областях при помощи БПЛА. Это подтвердили в Министерстве обороны РФ.
В результате удара, уточнили в оборонном ведомстве, загорелись некоторые самолеты, однако пожар был быстро ликвидирован. Жертв среди личного состава не зафиксировано.
Как отмечает NYT, Украина прозвала операцию по атаке российских авиабаз «Паутиной».
4 июня стало известно о разговоре между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
В ходе диалога российский лидер заявил о готовящемся ответе на террористическую провокацию ВСУ. Трамп же заявил, что Вашингтон не был в курсе готовящейся «операции» Киева.