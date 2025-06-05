Стало известно, как Россия может ответить на атаку ВСУ по военным аэродромам

Мировое сообщество активно обсуждает возможный ответ России на атаки Украины по российским аэродромам. По информации газеты The New York Times (NYT), Москва готовится к масштабным бомбардировкам украинских городов и инфраструктуры.

Накануне ВСУ атаковали российские аэродромы в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Иркутской и Амурской областях при помощи БПЛА. Это подтвердили в Министерстве обороны РФ.

В результате удара, уточнили в оборонном ведомстве, загорелись некоторые самолеты, однако пожар был быстро ликвидирован. Жертв среди личного состава не зафиксировано.

Как отмечает NYT, Украина прозвала операцию по атаке российских авиабаз «Паутиной».

4 июня стало известно о разговоре между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

В ходе диалога российский лидер заявил о готовящемся ответе на террористическую провокацию ВСУ. Трамп же заявил, что Вашингтон не был в курсе готовящейся «операции» Киева.