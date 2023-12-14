Трамп выступил за сдачу специальных тестов всеми претендентами на пост президента США

Все, кто метит в кресло главы Белого дома, должны пройти проверку умственных способностей.

Такое предложение бывший национальный лидер сделал во время выступления перед избирателями в штате Айова.

«Я сдал когнитивный экзамен, я думаю, что на самом деле, если вы баллотируетесь на пост президента, мы должны делать это», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Дональд Трамп добавил, что сдал такой экзамен в дополнение к обычному медосмотру. В то же время, по его мнению, Джо Байден не сумеет пройти подобную проверку.