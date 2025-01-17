Трамп выведет на улицы во время инаугурации «MAGA-мусоровоз»

В день инаугурации нового президента США в городе Грин-Бей, штат Висконсин, будет использоваться мусоровоз с надписью «Make America Great Again». На этом автомобиле во время своей предвыборной кампании по городу проехал избранный президент США Дональд Трамп. Об этом пишет The Economic Times.

В октябре 2024 года Дональд Трамп совершил поездку на мусоровозе по территории Грин-Бея, в ответ на то, что президент США Джо Байден сравнил сторонников республиканца с мусорными отходами.

«Мусоровоз в стиле MAGA должен проехать по улицам Вашингтона во время традиционного парада в День инаугурации, проводимого после принесения президентом присяги», — сообщает издание.

Представитель организационного комитета инаугурации Трампа подтвердила изданию The Hill, что в ходе церемонии будет задействован мусоровоз.

Секретная служба США накануне заявила, что решила привлечь частную охранную компанию Arcus Group LLC для обеспечения безопасности на инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что бывшие президенты США Билл Клинтон, Барака Обама и Джордж Буш-младший не посетят инаугурационный обед Дональда Трампа.