Ад в Лос-Анджелесе: бои с Нацгвардией, поджоги и слезоточивый газ — протесты в Калифорнии бушуют четвертый день

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты, вызванные жесткими иммиграционными рейдами. Демонстрации быстро переросли в насильственные столкновения с полицией и Национальной гвардией, которую президент США Дональд Трамп ввел в город без согласия властей штата Калифорния— впервые с 1965 года, передает The Washington Post. Что происходит в Лос-Анджелесе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«К черту ICE»

6 июня ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США), HSI и ФБР (Федеральное бюро расследований) провели скоординированные рейды в районе Fashion District, задержав более 100 человек, в том числе 44 — по иммиграционным основаниям, сообщает NBC Los Angeles. Эти действия вызвали стихийные протесты у Metropolitan Detention Center. Протестующие обвинили власти в расовой дискриминации и нарушении прав трудящихся.

The Guardian пишет, что вечером 7 июня демонстранты начали забрасывать полицию камнями, бутылками и кусками бетона. В районах Paramount и Compton были зафиксированы поджоги автомобилей, в том числе электромобилей Waymo. Пожары вызвали выброс токсичных веществ. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстрации были объявлены незаконными.

Фото: [ istockphoto.com ]

Протестующие начали поднимать флаги Мексики и писать граффити против ICE. На одном из многочисленных плакатов было написано: «Национальная гвардия, ха-ха». Граффити с надписями «К черту ICE», «Полиция Лос-Анджелеса может идти к черту» и «Убейте всех копов» покрывали каждое здание и стену в непосредственной близости.

Бой с Национальной гвардией США

8 июня Трамп направил в Лос-Анджелес до 2 тыс. бойцов Национальной гвардии, не получив одобрения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, пишет Politico. Гвардия заняла позиции у зданий ICE и начала силовое подавление протестов: применялись слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

После протестующие заблокировали трассу US-101, подожгли авто, нападали на правоохранителей. Один из задержанных обвиняется в поджоге служебного транспорта. В числе организаторов протестов — группировка Union del Barrio и коалиция по защите прав мигрантов CHIRLA.

Последний раз федеральная власть направляла войска без разрешения штата в 1965 году — во время протестов в Уоттсе, Лос-Анджелес.

Фото: [ соцсети ]

Реакция властей

Полиция Лос-Анджелеса объявила протест «незаконным собранием» и приказала всем присутствующим покинуть территорию. В ином случае людей ожидал арест.

Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в течение дня призывали протестующих сохранять спокойствие, пишет The Los Angeles Times.

«Протест — это нормально, но насилие — это уже слишком», — сказал Басс.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл в воскресенье, 8 июня, назвал эти протесты «отвратительными». МакДоннелл сказал, что в полицейских бросали камни и стреляли из фейерверков промышленного класса.

Позже Ньюсом в соцсети Х заявил, что Трамп «спровоцировал кризис и усугубляет ситуацию» в Лос-Анджелесе. Политик также призвал президента США уйти в отставку, заявив, что американский лидер «сфабриковал кризис», и сравнил его реакцию с поведением «диктатора, а не президента».

Несмотря на ввод войск Нацгвардии и аресты, протесты в Лос-Анджелесе продолжаются в понедельник, 9 июня. Демонстранты бушуют в городе уже четвертый день.

Ранее стало известно, что Калифорния может выйти из состава США.