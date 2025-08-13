Экологи обвинили Трампа в искажении фактов об угрозе парниковых газов

Экологи заподозрили администрацию президента США Дональда Трампа в манипулировании данными при подготовке министерством энергетики и Агентством по охране окружающей среды (EPA) доклада об изменении климата.

Об этом сообщает газета Hill.

Экологи утверждают, что министерство и агентство пытались сфабриковать обоснования, чтобы отвергнуть научный консенсус по вопросу изменения климата.

Из иска исследователей следует, что специалисты, готовившие доклад, были подобраны Минэнерго из числа лиц, скептически настроенных к вопросу изменения климата с целью оспорить доклад EPA 2009 года, в котором говорилось о том, что будущему человечества угрожают выбросы парниковых газов.

