Трампа оштрафовали на 10 тысяч долларов за оскорбления сотрудника суда

Критика в адрес сотрудника суда не прошла безнаказанно для бывшего президента США Дональда Трампа. Как сообщает Associated Press, он оштрафован на 10 тыс долларов.

Ранее миллиардер был оштрафован судом на 5 тыс долларов за то, что опубликовал в своем аккаунте в соцсетях фото сотрудницы судьи. При этом, фото Трамп позже удалил, однако штрафа не избежал.

«Прежде чем наложить последний штраф, судья Артур Энгорон вызвал Трампа из-за стола защиты, чтобы дать показания по поводу его комментария репортерам несколькими часами ранее о предвзятости сотрудника суда. Энгорон ранее дал указание всем участникам процесса не давать публичных комментариев о его сотрудниках», — передает новостное агентство.

Отмечается, что и сам Трамп, и представители его защиты пытались убедить суд в том, что едкий комментарий миллиардера в среду, 25 октября, никак не касался судебного клерка, а был адресован бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну в момент, когда последний давал показания.

Ранее сообщалось, что новым спикером Конгресса США стал сторонник Дональда Трампа.