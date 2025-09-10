Трамвай в российском городе сошел с рельсов из-за блогерши за рулем

В Челябинске трамвай сошел с рельсов, и в случившемся подозревают водителя, увлекающегося съемкой видеороликов. Информацию об этом распространил телеграм-канал Ural Mash.

По данным источника, жительница Челябинска совмещала работу с ведением видеоблога, снимая короткие видео непосредственно в кабине трамвая. Один из таких роликов содержит признание девушки в том, что она «так любит гонять».

Это увлечение, по мнению местных жителей, негативно сказывается на безопасности пассажиров. Подтверждением этому послужил инцидент, случившийся во вторник, 9 сентября, на глазах у очевидцев. В тот день трамвай № 22 под управлением блогерши сошел с рельсов у первого депо.

