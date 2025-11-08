Транспорт в ловушке: Литва пригрозила полностью перекрыть железнодорожный транзит из Белоруссии

Литва рассматривает возможность полного запрета на железнодорожные перевозки белорусских грузов через свою территорию в ответ на эскалацию транспортного конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир национального радио LRT и словам советника премьер-министра Литвы Игнаса Доброволскаса.

По словам литовского чиновника, мера станет ответом в случае дальнейшего обострения ситуации. Поводом для конфликта стало решение Литвы 29 октября полностью закрыть на месяц автомобильную границу с Беларусью, аргументированное борьбой с контрабандой сигарет, которые переправляются с помощью метеозондов.

«Долгосрочные ограничения перевозки белорусских грузов по железной дороге возможны, но пока это рассматривается как вариант», — сказал он.

Отметим, что в ответ Минск 31 октября ввел зеркальный запрет на движение литовских и польских грузовиков и тракторов по своей территории, что привело к образованию заторов из примерно 5 тысяч литовских фур на белорусских контрольно-пропускных пунктах. Доброволскас сравнил это с эскалацией.

В белорусском МИД действия Вильнюса назвали демонстрацией пренебрежения европейскими ценностями свободы передвижения. Потенциальное закрытие железнодорожного сообщения, последнего крупного транспортного коридора, ударит по логистическим цепочкам и станет новым витком экономического противостояния, способным парализовать ключевые грузопотоки в регионе.

