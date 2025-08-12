Транспорт встал, рейсы отменены: ливень в Японии залил Кюсю и другие районы

На юге корейского полуострова и японском острове Кюсю продолжаются сильные дожди. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале .

За последние сутки в некоторых районах Кореи выпало более 100 мм осадков, а в отдельных местах Кюсю — до 180 мм. Это превышает месячную норму для указанного периода.

Стихия нарушила работу транспорта. В пострадавших регионах отменили десятки рейсов туда-обратно, остановлено движение поездов и автобусов.

Синоптик Позднякова предупреждает, что дожди не прекратятся в ближайшие дни — фронтальная зона остается малоподвижной. Уже сейчас отмечаются случаи оползней, что создает угрозу для местных жителей.

