Транзитную зону вдоль Пролетарского проспекта превратили в сквер в подмосковном Щелково

Благоустроенный сквер вдоль Пролетарского проспекта в городе Щелково открыли для транзита и посещений, работы завершаются. Об этом заявили в региональном Министерстве благоустройства.

«Теперь транзитная зона, привычная горожанам, стала удобней. Тут появилось обновленное мощение и пандусы, которые сделают сквер более удобным для людей с ограниченными возможностями. Еще тут организовали место для отдыха», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Согласно предусмотренной ранее концепции, в сквере созданы различные зоны для отдыха, обустроены пешеходные дорожки и велосипедный маршрут. Для удобства перемещения по сложному рельефу территории сквера организована система пандусов и лестниц, делающих ее более доступной для всех категорий граждан. Примечательно, что основной точкой притяжения жителей в летнее время будет служить разместившийся в сквере фонтан.

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