Трасса воняет, медведи на подходе: на Сахалине рыбаки завалили дорогу гниющей рыбой

Жители Углегорского района Сахалина столкнулись с неожиданным последствием удачной путины. Огромная партия выловленной рыбы уйка, которую местные добытчики не смогли сбыть на переработку, оказалась не в холодильных камерах, а на автомобильной трассе, передает ДВ-РОСС .

По словам островитян, в нынешнем сезоне объемы добычи оказались чрезмерными, и перерабатывающие предприятия попросту отказались принимать часть улова. Недолго думая, ловцы избавились от скоропортящегося товара самым радикальным способом — сгрузили его прямо на дорожное полотно, полностью парализовав движение.

Теперь округу заволакивает тяжелым зловонием. Местные жители опасаются, что резкий запах разлагающейся рыбы неминуемо привлечет к поселку медведей.

Это уже второй подобный инцидент на острове за короткий срок. В конце апреля на юге Сахалина рыбаки аналогичным образом заблокировали проезд рейсовым автобусам, выстроив на пути грузовики, доверху набитые тем самым уйком.