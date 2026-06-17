Секретариат королевского двора Таиланда сообщил о временном закрытии для публики Королевского дворца и храма Изумрудного Будды в Бангкоке. Как уточняется в официальном уведомлении, ограничения вводятся в связи с проведением траурных церемоний после кончины принцессы Пхатчары Киттияпхи и продлятся до 19 июня включительно, передает « ТурДом ».

Всем, кто планирует экскурсионную программу, настоятельно рекомендуют сверять актуальную информацию перед посещением достопримечательностей.

Принцесса Пхатчара Киттияпха, приходившаяся старшей дочерью королю Маха Вачиралонгкорну, ушла из жизни 11 июня в возрасте 47 лет. Еще в декабре 2022 года она потеряла сознание во время тренировки собак в провинции Накхонратчасима. Тогда врачи диагностировали тяжелую сердечную патологию, из-за которой принцесса на протяжении трех с половиной лет находилась в бессознательном состоянии под постоянным наблюдением. Ее кончина произошла в мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна.

После этого по всей стране объявлен 15-дневный государственный траур. По данным бюро королевского двора, национальные флаги приспущены, а госслужащим предписано соблюдать траурный дресс-код.

Согласно информации Департамента по связям с общественностью МИД Таиланда, главные ограничения для путешественников касаются именно Королевского дворца и храма Ват Пра Кео на его территории, где хранится знаменитая статуя Изумрудного Будды. При этом вся остальная туристическая инфраструктура, включая отели, рестораны, магазины, транспорт и популярные курорты (Пхукет, Паттайя, Самуи, Краби), продолжает функционировать в штатном режиме.

Туристам также напоминают о необходимости уважать местные традиции: в период траура при посещении храмов и государственных учреждений рекомендуется отдавать предпочтение одежде сдержанных, неброских тонов (черный, белый, серый, темно-синий). Кроме того, власти настоятельно просят воздерживаться от шумного поведения и фотосъемки вблизи мест проведения траурных церемоний.