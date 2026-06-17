Траур в Таиланде: Королевский дворец и храм Будды закрыты до 19 июня — что еще нужно знать туристам
Туристам рассказали о правилах поведения в Таиланде в период 15-дневного траура
Секретариат королевского двора Таиланда сообщил о временном закрытии для публики Королевского дворца и храма Изумрудного Будды в Бангкоке. Как уточняется в официальном уведомлении, ограничения вводятся в связи с проведением траурных церемоний после кончины принцессы Пхатчары Киттияпхи и продлятся до 19 июня включительно, передает «ТурДом».
Всем, кто планирует экскурсионную программу, настоятельно рекомендуют сверять актуальную информацию перед посещением достопримечательностей.
Принцесса Пхатчара Киттияпха, приходившаяся старшей дочерью королю Маха Вачиралонгкорну, ушла из жизни 11 июня в возрасте 47 лет. Еще в декабре 2022 года она потеряла сознание во время тренировки собак в провинции Накхонратчасима. Тогда врачи диагностировали тяжелую сердечную патологию, из-за которой принцесса на протяжении трех с половиной лет находилась в бессознательном состоянии под постоянным наблюдением. Ее кончина произошла в мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна.
После этого по всей стране объявлен 15-дневный государственный траур. По данным бюро королевского двора, национальные флаги приспущены, а госслужащим предписано соблюдать траурный дресс-код.
Согласно информации Департамента по связям с общественностью МИД Таиланда, главные ограничения для путешественников касаются именно Королевского дворца и храма Ват Пра Кео на его территории, где хранится знаменитая статуя Изумрудного Будды. При этом вся остальная туристическая инфраструктура, включая отели, рестораны, магазины, транспорт и популярные курорты (Пхукет, Паттайя, Самуи, Краби), продолжает функционировать в штатном режиме.
Туристам также напоминают о необходимости уважать местные традиции: в период траура при посещении храмов и государственных учреждений рекомендуется отдавать предпочтение одежде сдержанных, неброских тонов (черный, белый, серый, темно-синий). Кроме того, власти настоятельно просят воздерживаться от шумного поведения и фотосъемки вблизи мест проведения траурных церемоний.