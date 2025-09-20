Травинское озеро в Пушкино: благоустройство достигло середины пути

Один из ключевых проектов в сфере благоустройства в текущем году — Травинское озеро в Пушкино.

Подрядчик ведет работы в интенсивном темпе. Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и его заместитель Максим Прибытков регулярно выезжают на объект для контроля над ходом выполнения работ. На сегодняшний день степень готовности территории площадью 4,5 гектара составляет более 50%. На объекте ежедневно трудятся до 70 специалистов, задействовано до 15 единиц специализированной техники.

Концепция благоустройства Травинского озера предусматривает обновление системы уличного освещения, установку камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион», организацию дорожно-пешеходной инфраструктуры, озеленение и установку элементов малого архитектурного дизайна.

В настоящее время продолжаются работы по созданию детской игровой зоны и спортивной площадки, а также возводятся плавучие настилы, предназначенные для комфортного отдыха жителей в летний период.

«В целом, сам объект благоустройства спроектирован достаточно интересно, с новым подходом в плане архитектурных форм и их наполнения. Интересная конструкция высокой башни — таких детских площадок на территории города еще не было. Это будет первая, более современная, в ногу со временем. Также и по остальным архитектурным формам в виде лавок, урн, освещения туалетных кабин — это все формы, которые ранее не использовались на других объектах на территории нашего городского округа. Достаточно красивый визуально проект получился, мы уверены, что данный объект станет новой точкой притяжения для наших граждан», — прокомментировал заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков.

Завершение работ запланировано на конец ноября 2025 года.