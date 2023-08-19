Травяные джунгли: в Сети появились снимки, во что превратилось некогда многоводное Каховское водохранилище

На ролике, снятым очевидцами видно, что на месте, где еще несколько месяцев назад можно было плавать на теплоходах и лодках, а берега напротив не было и видно, теперь гуляет ветер и растет бурьян.

Причем, как можно увидеть, травы на месте Каховского водохранилища настолько много, что его территория превратилась в самые настоящие непролазные джунгли. Не осталось даже намека на то, что некогда тут была большая вода и водилась рыба. Теперь территория превратилась в дикое поле.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего была повреждена верхняя часть объекта, и произошел бесконтрольный сброс воды. Было затоплено порядка 30 населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, в том числе село Новая Каховка. Жертвами катастрофы стали 46 человек. После сброса воды уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться.

Власти Крыма заявили о готовности региона к жизни без воды из Днепра.