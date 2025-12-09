«Травля штука такая». Лариса Долина впала в депрессию из-за квартирного скандала

По словам директора певицы Сергея Пудовкина, из-за тяжелой ситуации Долина погрузилась в глубокую депрессию и вынуждена сейчас проходить курс медикаментозной терапии.

В беседе с представителями СМИ Пудовкин также отметил, что артистка очень тронута поддержкой, которую оказали ей коллеги в этот непростой жизненный этап.

«Сейчас она один на один с депрессией, с таблетками разбирается со своим горем. Я не призываю к жалости, но произошла беда, будем с ней разбираться. Большое спасибо коллегам, которые морально поддержали. Знаете, травля штука такая: она сегодня в адрес одной, завтра — других», — признался собеседник издания.

Концертный директор признается, что не может найти объяснения той волне жесткой критики, которая обрушилась на Долину. Он подчеркивает, что сама певица никогда публично не комментировала спорное судебное решение, привлекшее внимание общественности, предоставив говорить фактам.

