Травма — не преграда: в Павловском Посаде поддержали ветерана СВО в стремлении учиться

В Павловском Посаде 2 апреля прошел личный прием граждан. Его провели депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Геннадий Панин и глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов. Мероприятие состоялось в Общественной приемной «Единой России».

Ключевой темой встречи стала поддержка ветеранов боевых действий. В частности, участники пообщались с ветераном спецоперации Максимом Фоминым. В июле прошлого года он получил минно‑взрывную травму ноги, прошел реабилитацию и сейчас активно участвует в работе Ассоциации ветеранов СВО, а также выступает на соревнованиях по адаптивному боксу.

Максим Фомин решил получить профильное образование, чтобы помогать другим ветеранам в реабилитации и социальном сопровождении. Он учится на заочном отделении павлово‑посадского филиала РГСУ на платной основе и попросил выделить квоту для перевода на бюджетное обучение. Глава округа пообещал связаться с ректором вуза, чтобы решить этот вопрос. Депутаты поддержали инициативы ветерана и подчеркнули значимость социальной помощи участникам боевых действий.