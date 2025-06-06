Травмы во время ДТП с автобусом около Хабаровска получили не менее 12 детей
Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском детей продолжает расти
Фото: [Медиасток.рф]
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в районе Хабаровска пострадали уже 12 несовершеннолетних. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Напомним, ранее в ГИБДД региона сообщили о семи пострадавших в ходе указанного происшествия.
«В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется», — говорится в сообщении СК.
Следственный отдел по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в соответствии с частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Кузбассе подверг опасности жизни пассажиров.