Трех граждан России арестовали в Финляндии за возможное нарушение санкций

В Финляндии заключили под стражу трех граждан России, которых подозревают в экспорте товаров, имеющих двойное назначение. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает одно из местных изданий.

Согласно публикации, под стражей оказались трое молодых людей, которые учатся в профессиональном колледже и проходят подозреваемыми по делу о вывозе из Финляндии оборудования военного назначения.

До этого местный общественный вещатель заявлял, что фигурантов подозревают в игнорировании санкционного законодательства. Речь об экспорте товаров, которые, по мнению ряда стран, имеют двойное назначение и могут предназначаться как для гражданских, так и для военных целей.

По данным окружного суда, подозреваемыми являются два 25-летних мужчины, а также 18-летняя девушка. Трио было задержано 30 апреля.

Ранее мы писали о том, что Лондон разрешил Киеву самостоятельно выбирать цели для британского оружия. Кроме того, было получено и право наносить ответные удары по России.