Киев сам будет выбирать цели для британского оружия

Руководитель МИД Британии Дэвид Кэмерон сказал, что оставляет Украине право на выбор целей для британского оружия. Соответствующую видеозапись опубликовал Bloomberg.

Как заявил чиновник, у руководства страны сложилось мнение, согласно которому украинцы сами решают, каким образом применять поступившее оружие. Из сопроводительной к видео подписи следует, что таким образом Кэмерон прокомментировал применение ВСУ британского оружия в ходе продолжающегося с Россией конфликта.

Также глава МИД Британии заявил, что Киев и Лондон не занимаются обсуждением оговорок, которые англичане накладывают на подобные вещи. Кроме того, чиновник вновь сообщил о полном праве украинцев совершать ответные удары по России.

Ранее мы писали о том, что ВСУ обстреляли Токмак. Удары пришлись по многоэтажке, под завалами которой могут находиться люди. На месте инцидента работают экстренные службы.