Трехчасовая блокировка движения спровоцировала транспортный коллапс на Крымском мосту

В настоящее время на подъездах к Крымскому мосту скопились более 1300 автомобилей с желающими переехать на полуостров и с него на материк. Об этом передает Телеграм-канал оперативного штаба.

Причиной такого столпотворения стал более чем трехчасовой перерыв в движении по причине перекрытия Крымского моста на фоне воздушной опасности.

Сейчас суммарное время ожидания очереди проезда к досмотровым пунктам составляет порядка четырех часов.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 995 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — пишет оперштаб.

В очереди на досмотр вручную в районе Керчи находятся 360 автомобилей. Время ожидания составляет более 60 минут, сообщили в службе.

Ранее сообщалось, что украинские дроны «Лютый» атаковали Шахты, Новочеркасск, Таганрог и Матвеев Курган.