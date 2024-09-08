Трехдневные выборы депутатов Советов депутатов городских округов завершились в Подмосковье

В восемь вечера в Подмосковье закрылись все избирательные участки. Так, в регионе подошло к концу голосование на выборах депутатов Советов депутатов городских округов. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.

Отмечается, что члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей. Напомним, что выборы проходили на территории 28 городских округов в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября. За ходом выборов местных депутатов следили свыше 8 тысяч наблюдателей.

Все три дня члены Избирательной комиссии Московской области и сотрудники аппарата совершали объезды избирательных участков на территории городских округов и оказывали методическую и правовую поддержку членам участковых комиссий.