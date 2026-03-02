«Трехдневный мини-отпуск»: как россияне будут отдыхать на 8 Марта в 2026 году

В начале марта 2026 года жителей России ожидает приятный сюрприз в виде трех выходных дней подряд.

Как сообщила в интервью РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, такое расписание стало возможным благодаря тому, что Международный женский день выпадает на воскресенье.

«В 2026 году Международный женский день - 8 марта - пришелся на воскресенье. В связи с этим праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий день - 9 марта. В результате у россиян, работающих по пятидневке, будет три дня отдыха (с 7 по 9 марта)», — пояснила Подольская.

Эксперт также отметила, что после продолжительных выходных вторая рабочая неделя месяца окажется сокращенной. Трудовые будни для россиян начнутся только во вторник, 10 марта.

