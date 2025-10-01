Трехлетняя девочка не пережила купание на базе отдыха

Трагический инцидент с гибелью маленького ребенка произошел во время отдыха в России. Следственные органы возбудили уголовное дело против администрации турбазы из-за недостаточного обеспечения безопасности. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Трехлетняя девочка погибла в открытом бассейне на территории одной из баз отдыха в Адыгее. По версии следствия, руководитель учреждения не создал надлежащих условий для безопасности посетителей.

В частности, на территории плавательного комплекса не было организовано дежурство квалифицированных спасателей, которые могли бы предотвратить трагедию. В настоящее время следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств. Они тщательно изучают обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

