Трехлетняя девочка погибла в жуткой автоаварии под Магнитогорском

Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Челябинской области, трагедия произошла на федеральной трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

В полиции проинформировали, что виновником смертельного ДТП стал лишенный водительских прав водитель автомобиля «Ниссан Фуга». Мужчина не справился с управлением и врезался в другой легковой автомобиль. В результате чего погиб трехлетний ребенок, находившийся в иномарке.

«09 декабря 2023 года в 19:10 на первом километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск водитель, управляя "Ниссан Фуга", допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем "БМВ Х3"», — заявили в пресс-службе УГИБДД.

Отмечается, что после столкновения девочка трех лет оставалась еще жива какое-то время. Позднее ребенок скончался на руках приехавших по вызову на место автоаварии медиков.

Виновник ДТП с различными травмами госпитализирован в больницу. По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.