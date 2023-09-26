Трехметровую копию первого русского маяка могут установить в Ялте

По словам генерального директора новостного агрегатора СМИ2 Юрия Белоусова, копию первого русского маяка размером в три метра планируют установить в Ялте. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он уточнил, что первоначально она будет выставлена на Фестивале зодчества.

По мнению эксперта, «Маяки русского мира» являются монументами и символами, где каждый архитектор может предложить свой вид маяка в в новых российских регионах.