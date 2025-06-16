Трейл в Черноголовке объединил спортсменов из 16 регионов

В субботу, 14 июня, в Черноголовке прошел трейл. Мероприятие посетили спортсмены из 16 регионов и 63-х российских городов.

Черноголовский трейл проводится уже в четвертый раз. Любители бега каждый год ждут с нетерпением этого события. Дождливая погода не стала препятствием для активных россиян. На беговой трассе собралось порядка 500 участников.

Организаторы подготовили для спортсменов разные дистанции. Забег «Мицелий» на 5 км позволил активным россиянам прикоснуться к природе, чтобы почувствовать ее зов. Забег «Микоризная сеть» манил возможностью проникнуться духом леса. Он предполагал дистанцию в 10 км. Забег «Древесная связь» с дистанцией в 20 км — шанс посетить те места природы, где обычно человека встретить невозможно.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

Для юных спортсменов организаторы подготовили забег «Шоколадные грибы». Ребята преодолели 1200 м. Кроме того, можно было показать свои навыки в скандинавской ходьбе. Расстояние дистанции — 5 м.

«Черноголовский трейл — это очень сложные и серьезные соревнования. Тем более дистанция самая большая — 20 км, которая проходит через «непроходимые» джунгли, так сказать. Там есть и брод, и есть трава по пояс, поэтому для участников это настоящее испытание. Можно назвать гонкой героев. И сегодняшняя погода вдвойне усложняет дистанцию», — прокомментировала организатор забега Юлия Пронина.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

Перед дистанциями участники выполнили разминку. Комплекс упражнений представила тренер по фитнесу и бодибилдингу, автор проекта «Фитнес для жизни», член Ассоциации профессионалов фитнеса, член Всемирной Федерации пауэрлифтинга Елена Машкова. Организаторы позаботились и о моральном духе спортсменов. На последнем участке, который считается самым сложным, их встречал коллектив барабанщиков «Барабанда».

Участники не только зарядились приятными эмоциями, но и завоевали уникальные памятные медали. Спортсмены, которые пришли первыми, получили денежные призы. Участники, завоевавшие вторые и третьи места, были награждены подарками от спонсоров. Медали для победителей обладают уникальным свойством — они светятся в темноте.