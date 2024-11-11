Тренер ФК «Коломна» рассказал об изменениях на стадионе «Авангард»

В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева на стадионе «Авангард» площадью более 7 тыс. кв. м провели обновление. Тренер ФК «Коломна» Александр Куранов рассказал, как изменения были восприняты спортсменами.

Главное преимущество — возможность тренироваться в любое время года. Теперь спортсменам не придется брать паузу в зимний период времени. По периметру обновленной площадки специалисты установили мачты освещения, высота которых превышает 40 м. Аналогов настолько высоких мачт в Подмосковье нет.

«Мы с коллегами подметили такой интересный момент: вроде бы место осталось прежним, а стадион стал совершенно другим. Посмотрите на это футбольное поле с подогревом, на беговые дорожки, на трибуны и скамейки для запасных. В помещениях тоже все поменялось: чистота и порядок, много места, большие раздевалки, оборудованные всем необходимым — все здесь сделано на самом высоком уровне», — подчеркнул Александр Куранов.

Во время строительства стадиона специалисты руководствовались едиными современными стандартами, применяемые для всех современных объектов Подмосковья.

Отметим, что в округе уделяют приоритетное внимание вопросам развития спортивной деятельности и пропаганде активного образа жизни среди горожан.