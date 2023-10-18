Тренер Гербольдт рассказала, почему Косторная в парном катании проигрывает соперникам

Молодые фигуристы, выступающие в паре, скрепили себя узами брака еще в августе 2023 года. Но у них есть одна проблема, о которой рассказала Гербольдт.

Многие любят следить за всеми новостями, которые связаны с этим сложным, но одновременно прекрасным видом спорта. И в этот раз стало известно, что чемпионка страны среди юниоров — 2008 высказала свое мнение о Косторной и Кунице. Об этом также пишет «Газета.ру».

По мнению российской фигуристки Катарины Гербольдт, им вдвоем может не хватить скатанности на втором этапе Гран-при России в Омске. Именно это может помешать им завоевать желанные медали. Хотя «у них есть все предпосылки попасть на пьедестал» и в целом увиденное за короткое время Катарина оценивает по достоинству. Речь идет о выступлении на контрольных прокатах сборной России.