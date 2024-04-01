Тренер из Ступино приобрел трехкомнатную квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло тренеру из городского округа Ступино приобрести собственную квартиру. Теперь у каждого из его многодетной семьи есть свое личное пространство. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Дмитрий Разумовский учит ребят играть в шашки в спортивной школе «Прогресс-Смена». Его рабочий стаж превышает 20 лет. По словам обладателя сертификата, его первые ученики уже стали взрослыми, обзавелись своими семьями и теперь приводят к нему своих детей.

У супругов Разумовских подрастают четыре ребенка. Долгое время семья ютилась в малогабаритной квартире. Расширить жилплощадь помогла «Социальная ипотека». Мужчина рассказал, что они купили трешку на вторичном рынке. Ведь, чем больше пространства, тем больше возможностей. У каждого ребенка появился свой уголок.