Тренер по армрестлингу из Шатуры с гордостью назвал имена своих воспитанников

Константин Рабинович целенаправленно ведет их к успеху. Он вкладывает весь свой опыт и мастерство в подготовку подопечных, помогая им в раскрытии потенциала и в достижении значимых результатов.

Именно поэтому мастера спорта международного класса, действующего чемпиона России и чемпиона Московской области по армрестлингу удостоили награды «За заслуги перед городским округом Шатура». Также он является президентом Федерации армрестлинга городского округа Шатура и многократным чемпионом Европы и мира.

Однако Константин Рабинович прославился не только своими собственными спортивными достижениями, но и выдающимися успехами своих воспитанников. Его имя известно далеко за пределами округа и даже страны. Несмотря на это, основным делом своей жизни он избрал наставничество, благодаря которому многие подопечные Константина Рабиновича тоже оказались на вершине пьедестала.

Помимо тренировок по армрестлингу, он также занимается со своими воспитанниками адаптивной физической культурой, оказывая при этом всестороннюю поддержку в развитии навыков и в других видах спорта. Взрослые и дети с удовольствием тренируется под руководством Константина Рабиновича. Одни полностью здоровы, а у других есть некоторые проблемы со здоровьем. А кто-то из подопечных даже не получил официального статуса «инвалид».

Наставник с гордостью рассказывает о своих воспитанниках, которые добились высоких спортивных результатов. Среди них — Этель Кошкарова. Она является мастером спорта и чемпионом России по бочче (аналог керлинга, но для людей с ограниченными возможностями здоровья).

Другой выдающийся спортсмен — Андрей Лаврентьев. Он стал многократным призером чемпионатов России по армрестлингу. А перспективный юниор Сергей Терентьев является капитаном команды и чемпионом первенства России 2023 года. Анна Карпушина — призер этих соревнований.

Кроме того, в декабре Сергею Терентьеву удалось стать чемпионом Всероссийского юниорского первенства. На этих соревнованиях спортсмен Дмитрий Перекатнов завоевал бронзовую медаль, а племянник наставника Денис Рабинович — серебряную. Также стоит отметить успех Максима Антонова, который стал призером среди ветеранов.



«И это не считая того, что у нас очень много призовых мест в Московской области, причем как по юниорам, так и по взрослым. На протяжении многих лет мы являемся командными чемпионами Московской области среди людей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнул тренер Константин Рабинович.

По его словам, около 60-70% сборной команды региона — это спортсмены городского округа Шатура.