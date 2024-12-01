Тренер по боксу избил глухого водителя в Туле

Мужчину с инвалидностью жестоко избили у продуктового магазина в областной столице Тульской области.

Как сообщают Тульские известия, инцидент произошел 29 ноября на Московской улице около магазина продуктов. Как рассказала супруга пострадавшего, на ее мужа напал тренер по боксу из-за дорожного конфликта. Туляк не впустил агрессора в нужную полосу движения на дороге, что разозлило его и привело к разборкам.

«После остановки у магазина, его, который не мог никак спровоцировать человека, так как не слышит и не может ответить, избил местный тренер по боксу», - написала в соцсетях горожанка.

При этом по показаниям женщины, тренер после ситуации на дороге специально проследил за ней и мужем, чтобы устроить конфликт и напасть.

В результате глухой мужчина получил перелом носа и другие телесные повреждения. Супруги разыскивают очевидцев нападения.

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