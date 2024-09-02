Тренер по легкой атлетике из Балашихи получила сертификат на покупку квартиры

Мастер спорта международного класса, тренер высшей категории, призер Европы и Всемирной Универсиады Кристина Угарова стала первой из тренерского состава Балашихи, кто получил сертификат на покупку собственного жилья по губернаторской программе «Социальная ипотека».

Кристина уже 4 года тренирует детей в спортивной школе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный, она – тренер высшей категории. Ученики Кристины входят в сборную Московской области и показывают высокие результаты на чемпионатах России.

С соципотекой тренер сможет переехать ближе к спорткомплексу и экономить время и ресурсы для тренировочного процесса.

«Безусловно, эта программа очень мотивирует в дальнейшей работе в качестве наставника и тренера. Считаю, что такая возможность должна предоставляться тренерам и в других регионах России. Я благодарна этой программе, которая действует у нас в Московской области. Сейчас я в процессе покупки собственного жилья, уже подобрала удобный вариант возле спортшколы в микрорайоне Железнодорожный. Меньше буду тратить времени на дорогу и больше уделять тренировкам со своими спортсменами», - рассказала Кристина Уварова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые, молодые специалисты в области ОПК и тренеры. Среди важных условий программы - отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учетной нормы (она устанавливается в муниципальном образовании, на территории которого зарегистрирован участник программы), а также возможность получить ипотечный кредит.



Подробнее о программе