Тренер по омоложению Трескова назвала убивающие красоту стереотипы

По словам тренера по омоложению Надежды Тресковой, образ идеальной женщины заметно менялся в разные столетия. В наше время также имеются свои стандарты, тем не менее ряд стереотипов убивает красоту. Об этом сообщают « Народные новости ».

Она отметила, что прежде всего это касается генетики, однако с внешностью все равно нужно что-то делать. Также неправильно мнение, что поздно в себе что-то изменить. Кроме того, убеждение об асимметрии лица, также неверен.

По мнению специалиста, давно доказано, идеально симметричных лиц не бывает в природе.

Кроме того, многие женщины готовы на удаление ребер и прочие процедуры.

Трескова пояснила, что очередным стереотипом является накачанный пресс, тем не менее врачи убеждают, что жировые отложения на животе в разумных пределах свидетельствуют о нормальном функционировании организма.

Она добавила, что увеличение губ чревато обвисанием кожи в будущем.

Также многие женщины хотят обмануть возраст, стремясь к вечной молодости.

Специалист заключила, что необходим помнить, что красота является переменчивой, а уникальность вечной, поэтому следует просто скрывать недостатки и подчеркивать преимущества.