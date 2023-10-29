Тренер Шульгин заявил, что Сборная России по прыжкам с шестом нуждается в обновлении инвентаря

По его словам, новые шесты уже были доставлены в Москву, но «добраться» к ним ему пока не удалось. Также он заявил, что покупать новый инвентарь сейчас очень сложно, однако, это все же получилось сделать.

Шульгин рассказал, что шесты производят в Соединенных Штатах Америки, и их стоимость очень сильно зависит от длины. Так, например, женский шест может достигать цены размером в 800 долларов, а мужской и вовсе стоит до $1 200. Об этом также пишет ТАСС.

Несмотря на то, что в среднем шест способен пережить тридцать тысяч сгибаний, все же бывали случаи, когда из-за невидимых дефектов и повреждений инвентарь ломался даже во время соревнований. Также причиной этого может стать падение во время погрузки. В пример тренер привел Георгия Горохова, у которого новый шест сломался, когда он только достал его из чехла.