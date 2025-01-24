Тренер женской сборной России признан террористом

32-летний мастер спорта и тренер высшей категории Алишери Исматзода, уроженец Таджикистана, теперь числится в списке ведомства как террорист и экстремист. Такие данные обнародовало ведомство 24 января, указав ФИО и дату рождения физлица.

У Алишери Исматзона 10-летний тренерский стаж, ранее он был задействован в подготовке молодых борцов сборной России. В том числе работал с женской и мужской юниорскми командами Москвы.

Летом 2024 года тренера задержали по подозрению в поддержке терроризма, проверку на причастность в этому провели в октябре. Позднее второй Западный окружной военный суд приговорил его на девять лет колонии по делу о финансировании террористической запрещенной в России организации.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов