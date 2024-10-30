Тренера молодежной сборной по борьбе проверят на содействие терроризму

Тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоде проверят на содействие терроризму и вербовку людей, сообщило РИА Новости.

В судебных документах, имеющихся в распоряжении агентства, говорится, что гражданину назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по делу о содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

Исматзоду арестовали 3 июля. Следственные органы предполагают, что один из его родственников принимает участие в военных действиях в Сирии и находится в розыске в Таджикистане.

Сообщалось, что тренер переводил деньги лицам, осужденным за террористическую деятельность. По данным следствия, общая сумма переводов составила 100,1 тыс. и 9 тыс. руб.

Сам Исматзода утверждает, что не поддерживает связь с родственником, который уехал в Сирию. По информации Министерства внутренних дел (МВД) Таджикистана, Исматзода имеет исключительно российское гражданство.

Исматзоде 32 года, он родился в Душанбе. В 2015 году завершил обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Он является мастером спорта России по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Исматзода сделал карьеру тренера в молодежной сборной России по вольной борьбе и московском специальном училище олимпийского резерва №1. Он также работал с женской юниорской сборной России и мужской юниорской командой Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве молодого человека обвинили в покушении на госизмену и попытку вступить в запрещенные организации.