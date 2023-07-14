Тренеры из Химок получили сертификаты на социальную ипотеку
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Химкинские тренеры получили сертификаты на социальную ипотеку по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Ими стали сотрудница училища олимпийского резерва № 3 Елена Иванова и сотрудник спортшколы олимпийского резерва по единоборствам Нарт Цамакаев, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Наставникам спортсменов вручили сертификаты в торжественной обстановке в Доме Правительства Московской области. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов выразил от лица главы региона благодарность тренерам, которые получили льготы. Он заявил, что наставник — первый и важнейший человек в жизни каждого будущего чемпиона.
«Надеемся, что новые условия помогут вам жить дальше в комфорте и успешно тренировать наших детишек», — отметил министр.
Программу «Социальная ипотека» реализуют уже несколько лет. По ней регион отдает половину стоимости жилья на первый взнос, а потом за десять лет компенсируется и сумма оставшегося долга. Участникам программы остается выплатить только проценты. За это время не один десяток тренеров получил льготу.
«Приятно, что многолетний упорный труд в качестве тренера не остался без внимания», — сказал наставник Нарт Цамакаев.
Стать участниками «Социальной ипотеки» могут как тренеры спортсменов, так и педагоги, юные ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса.
«Я узнала о существовании этой программы и попробовала подать документы. Прошла, сразу все получилось», — уверила тренер Елена Иванова.