Тренировка по обеспечению безопасности избирателей прошла в Подмосковье в преддверии выборов президента
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
Порядка 100 представителей территориальных избирательных комиссий Московской области приняли участие в тренировке по отработке совместных действий членов избирательных комиссий, сотрудников полиции других служб и организаций в случае возникновения террористической угрозы в ходе проведения выборов президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.
В ходе тренировки участники отработали весь алгоритм действий, который нужно предпринять в случае обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, на смоделированном избирательном участке.
«Подобные совместные тренировки членов избирательных комиссий и представителей правоохранительных органов проведены во всех городских округов Московской области», — добавили в Мособлизбиркоме.