Тренировка по обеспечению безопасности избирателей прошла в Подмосковье в преддверии выборов президента

Порядка 100 представителей территориальных избирательных комиссий Московской области приняли участие в тренировке по отработке совместных действий членов избирательных комиссий, сотрудников полиции других служб и организаций в случае возникновения террористической угрозы в ходе проведения выборов президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.