Тренировочные пожарно-тактические учения прошли на шатурском предприятии РИФ «Аметист»

В рамках тренировочных учений события разворачивались таким образом: в камере вызревания пенополиуретана, а это один из опасных участков на предприятии, началось возгорание. Один из сотрудников сообщил об этом по номеру телефона 112. На предприятии сработала сирена. Каждый рабочий проинформирован, что при сигнальном оповещении необходимо незамедлительно покинуть помещение.

Согласно сценарию, один из сотрудников остался в задымленном помещении. Выбраться самостоятельно он не смог. Пожарные приняли срочные меры по его спасению.

В учениях были задействованы пять подразделений Шатурского пожарно-спасательного гарнизона, восемь единиц техники, в числе которых автолестница. Также был сформирован штаб для управления силами и средствами. В 8-й ПСЧ Шатурского пожарно-спасательного гарнизона и РИФ «Аметист» был проведен инструктаж.

«Учениям был присвоен второй ранг пожара. Были отработаны навыки тушения возгорания и спасения людей с задымленной зоны. С основной задачей все справились на оценку «хорошо», — подвел итоги учений начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов.

Сергей Аржанов рассказал, что подобные тренировочные мероприятия повышают уровень тактической подготовки руководителей тушения пожара и личного состава подразделений.

Символично, что тактические учения состоялись в День советской пожарной охраны. Это особенный день для каждого сотрудника, чья профессиональная деятельность связана со специальностью огнеборца. Ветеран пожарной охраны, полковник внутренней службы в отставке Виктор Шурупов поздравил коллег с профессиональным праздником.