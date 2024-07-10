Треть жителей России ищут подработку через рекомендации друзей и знакомых

По результатам исследования специалистов сервисов «Работа.ру» и «Подработка», ключевым способом поиска подработки у жителей нашей страны является рекомендация друзей и знакомых. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Уточняется, что указанным способом пользуются около 55% респондентов. На втором месте по популярности находятся сайты для поиска работы, которыми пользуются 54% опрошенных, на третьем - группы и чаты мессенджеров, число таких людей составило почти 20%.

Отмечается, что более 22% россиян находят подработку за несколько дней, 9% участников опроса обычно требуется неделя, 7% — две недели.