Третье в России по прозрачности, а туристов почти нет: что скрывает Белое море под боком у Северодвинска

Организатор туров Сема Распутин, выросший на берегу Белого моря, снял для подписчиков видео с пляжа на Яграх и рассказал 29.RU о родных местах. Он прожил в Северодвинске до 28 лет, а в августе 2022 года уехал путешествовать и теперь обосновался в Дагестане, откуда возит группы на Байкал, во Владивосток и по самому Дагестану. При этом Поморье он не забывает и приезжает домой несколько раз в год — на новогодние праздники, весной, летом и в декабре. В один из летних визитов 2026 года он и снял ролик.

По его словам, Белое море остается популярным лишь локально, потому что очень холодное: даже в жаркий день вода прогревается всего до 13 градусов и обжигает тело при погружении. Причина в том, что оно является заливом Северного Ледовитого океана и полгода сковано льдами. При этом путешественник отметил, что море на удивление спокойное — за 28 лет жизни в Северодвинске он припомнил лишь два сильных шторма. Распутин добавил, что Белое море занимает третье место в России по прозрачности, и хотя у воды немного темный оттенок, свойственный северным водоемам, она безупречно чистая и даже не пахнет, в чем он убедился, сравнив со многими другими морями страны, включая Каспийское, на берегу которого сейчас живет. Тем, кто захочет приехать, он напомнил, что в редкие жаркие дни местный пляж бывает заполнен, но таких дней в Северодвинске немного.