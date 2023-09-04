Третий день голосования по выборам губернатора Подмосковья завершился на экстерриториальных участках
Фото: [Мособлизбирком]
Третий день голосования по выборам губернатора Подмосковья завершился на экстерриториальных избирательных участках. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.
Голосование проводится на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в течение нескольких дней. Участки открываются в восемь часов утра и закрываются в шесть вечера.
Для удобства жителей Подмосковья, которые занимаются восстановлением инфраструктуры на указанных территориях, было организовано выездное голосование.
«К нам приехала избирательная комиссия на объект, и мы проголосовали», - рассказал избиратель Евгений Грязнов.
Избирательные участки будут работать завтра до двух часов дня.