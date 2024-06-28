Третий кустовой межмуниципальный форум «Управдом» прошел в усадьбе Гребнево

Дискуссия по обсуждению острых вопросов из сферы жилищно-коммунального хозяйства состоялась в усадьбе Гребнево городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками форума стали представители городских округов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка и Звездный городок, а также сотрудники областного правительства, представители Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Госдумы и другие.

Уточняется, что ключевой целью форума является конструктивный диалог муниципальной власти с управкомпаниями и жителями для обсуждения проблемных вопросов в сфере ЖКХ. Это одна из задач инициатора форума — Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, которой за восемь лет существования удалось наладить эффективное взаимодействие со всеми профильными ведомствами и повысить качество жизни жителей региона.

В ходе мероприятия представители городского округа Щелково поделились успешными кейсами взаимодействия с жителями в решении проблем с управляющими компаниями и при технологических сбоях на территории.

Также председатели советов многоквартирных домов вынесли несколько предложений по улучшению системы взаимодействия с органами местного самоуправления и управляющими компаниями и смогли задать интересующие их вопросы представителям профильных ведомств и организаций.