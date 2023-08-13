Третий участник избиения одноногого ветерана СВО в Забайкалье пришел в полицию с повинной
Фото: [© РИА Новости / Алексей Сухоруков]
Как проинформировали сообщили в пресс-службе главка МВД Забайкалья, молодой человек числился в базе международного розыска, в отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела.
Напомним, инцидент с нападением на ветерана спецоперации на Украине произошел в в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края накануне в субботу, 5 августа. Вечером компания молодых людей в количестве шести человек, включая девушек,что-то не поделили с проходящими военными и завязалась потасовка. Один из ветеранов СВО был без ноги.
Как пояснили в полиции, в ходе его поиска был задействован весь личный состав Нерчинско-Заводского района. Проверялись жилой и лесной массивы в ближайших селах.
«Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам», — говорится в сообщении.