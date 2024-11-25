Третья мобильная часовня для военнослужащих отправилась из Ленинского округа

В подобном мероприятии администрация принимает участие в третий раз. Гуманитарный конвой направился на линию боевого соприкосновения из города Видное. Военнослужащим РФ передали иконы Спасителя, Николая Чудотворца, Божией Матери и тех святых, которым молились наши предки в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы муниципалитета.

«К нам обратились для того, чтобы мы совершили небольшой молебен, благословили эту часовню в помощь людям, которые находятся в сложной ситуации, которым, конечно же, нужна Божья помощь. Мы очень рады, что есть такие люди, которые совершают такие замечательные поступки», — приводятся в сообщении слова клирика Георгиевского храма города Видное иерея Олега Осадчего.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

В пресс-службе рассказали, что мобильная часовня была организована при содействии администрации Ленинского городского округа, представителей налоговой службы № 14, инициативной группы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и священнослужителями. Разработкой икон занимался Аркадий Холопов, который считается главным иконописцем России. При создании часовни учитывали пожелания военнослужащих РФ и военных священников. Она выполнена на базе прицепа.

«От имени 91-й бригады Воздушно-десантных войск мы благодарим администрацию Ленинского городского округа за эту огромную помощь, за поддержку наших бойцов. И на фронте работают военные священники, которые поддерживают наших военнослужащих. Каждая такая мобильная часовня подобна целым эшелонам боеприпасов, а-то, может, и больше. Боеприпасы — это наши силы, а эти мобильные часовни — наши души. Огромное спасибо Синодальному отделу и священнослужителям, которые пришли проводить нас на линию боевых соприкосновений», — добавили военнослужащие 91-й бригады Воздушно-десантных войск.

Часовня отправится в составе гуманитарного конвоя в расположение 91-й бригады воздушно-десантных войск министерства обороны Российской Федерации, откуда начнёт свой крёстный ход по подразделениям, находящимся в непосредственной близости к передовой.