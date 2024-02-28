Третья поликлиника Павловского Посада откроется после ремонта в начале марта

Поликлинику №3 в Павловском Посаде планируется открыть после ремонта в начале марта. Завершились работы на третьем и четвертом этажах медучреждения.

Сейчас на отремонтированных этажах устанавливают новую мебель. Она вся — в единой цветовой гамме. Основным цветом стал синий. После этого установят новые навигационные таблички и указатели.

На первом и втором этажах завершаются работы по оборудованию вентиляционной системы.

Ремонтные работы проводятся по программе «Здравоохранение Подмосковья». Поликлиника обслуживает более 23 тысяч человек, что составляет почти треть численности населения города.